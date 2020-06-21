22 إصابة جديدة بكورونا في بكين وإخضاع الملايين لفحوص

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بكين: أعلنت بكين الأحد عن 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما السلطات في صدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة.

استأنف سكان العاصمة الصينية حياتهم الطبيعية تقريبًا بعد شهرين لم تسجل خلالها أي إصابات بالوباء. لكن فرض حجر على بعض الأحياء، وبدأت عملية فحص لعشرات آلاف السكان، بعد تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات.

ويشتبه في أن تكون سوق شينفادي، مركز التزود الرئيس بالفواكه والخضر في بكين، مصدر حالات العدوى الجديدة. واكتشف الفيروس خصوصًا على ألواح تقطيع سمك السالمون المستورد.

من بين الإصابات المؤكدة الأحد، إصابة لممرضة هي الأولى التي تسجل بين العاملين في القطاع الصحي منذ عودة انتشار الفيروس. وربطت 220 إصابة ببؤرة الوباء الجديدة تلك.

فتحت السلطات المحلية في العاصمة ألفي مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، التي قالت إن 2.3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن. ونصح السكان الجمعة برمي ثمار البحر المجلدة التي ابتاعوها من سوق شينفادي المغلقة حاليًا. كما أعلنت السلطات الجمعة حملة وطنية لفحص السلع الغذائية المستوردة.

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ويجري فحص موظفي المطاعم ومحال السوبرماركت والأسواق والعاملين في توصيل الطعام أيضًا. وأكد الجمعة مسؤول كبير في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحافيين أن بؤرة الوباء الجديدة تحت السيطرة، لكن ستواصل بكين تسجيل إصابات جديدة.

في الإجمال، سجلت الصين 26 إصابة جديدة الأحد، ثلاث منها في محافظة هيبيي الحدودية مع العاصمة. ومن بين من سجلت إصابتهم، عامل في سوق شينفادي. كما اشارت السلطات إلى تسجيل حالة مستوردة.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الصين

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