تعليم أسوان: "كمامة ومعقم" لكل طالب قبل دخول لجنة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

بدأت اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة في أسوان، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة .

وقال عبد الكريم لطفي مدير عام التعليم بأسوان، إنه جرى اليوم تسليم كل طالب، بعد مروره من بوابة التعقيم الموجودة أمام كل لجنة، كمامة وكيس جل معقم وكيس بلاستيك للحذاء كما جرى قياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخوله اللجنة.

وأضاف لطفي، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بلجان واستراحات ومراكز توزيع الثانوية العامة بمحافظة أسوان، في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أنه جرى تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها 47 لجنة على مستوى المحافظة، بواقع 35 لجنة أساسية و لجنة مكفوفين و 11 لجنة احتياطي .