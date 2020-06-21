إصابة طالبين داخل امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت أولى أيام امتحانات الثانوية العامة، والأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إصابة طالبين في بمغص معوي، وتشنجات، بمركزي سيدي سالم، وبرج البرلس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، أن الطالب "م. ع. ع. ع"، 20 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ويقيم بقرية آصف التابعة لمركز سيدي سالم أصيب بمغص معوي، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وقال المصدر إن الإصابة الثانية لطالب بالثانوية العامة، في لجنة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية الجديدة، التابعة لإدارة برج البرلس التعليمية، "أ. ر. ع"، 17 عاما، ويقيم بقرية بر بحري، وأصيب بتشنجات، وحالته الصحية تحت الملاحظة، بمستشفى برج البرلس المركزي.