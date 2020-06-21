صور.. أول حالة إغماء لطالبة في الثانوية العامة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي، في لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، اليوم الأحد، للإغماء، أثناء تأديتها لامتحان اللغة العربية.

وتلقت متابعة امتحانات الثانوية العامة بتعليم القليوبية، اليوم الأحد، إخطارًا بإصابة الطالبة "أسماء. ا. ع" 18 سنة، بحالة إغماء خلال تأديتها للامتحان بلجنة مدرسة الثانوية بنات ببنها.

ويؤدي اليوم الأحد، 42 ألفًا و343 طالبًا في الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية، امتحان اللغة العربية من خلال 112 لجنة على مستوى المحافظة.