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مغني راب أمريكي يتجه لإطلاق عملته المشفرة الخاصة

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أعلن مغني الراب الأمريكي من أصل سنيغالي Akon، عن نيته إطلاق عملته المشفرة تحت اسم Akoin في يوليو 2020.

 

وقال المغني، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إنه فكر لأول مرة بذلك، خلال رحلة من دكار إلى باريس. وعند وصوله إلى فرنسا، لم

يتمكن من تبديل العملة السنيغالية إلى اليورو. وأخبره مسؤول في سوق العملات هناك، أنه لا يستطيع قبول فرنك الاتحاد المالي الإفريقي.

 

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وأشار المطرب، إلى أن Akoin ستصبح العملة الرسمية لمدينته Akon City، التي

يبنيها في السنيغال.

 

وأعلن هذا المغني عن خططه لبناء المدينة، وإطلاق عملته المشفرة الخاصة به في عام 2018. وسيتم بناء المدينة على قطعة أرض مساحتها 1.6 ألف هكتار بالقرب من المطار الدولي، تبرع بها رئيس السنيغال ماكي سال. ويجب أن تصبح Akon City المستقبلية، منطقة ضريبية خاصة، والتي من المتوقع أن تجذب الاستثمارات إلى البلاد.

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