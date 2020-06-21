روسيا تسجل 109 وفيات و7728 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 109 وفيات و7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 584680 إصابة بينها 8111 حالة وفاة.
وكن المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا قال إن البلاد سجلت، الأحد، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بلغ 6060 حالة، خلال الأربعوالعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42853.
وبدأ عدد الإصابات بالفيروس في روسيا في الارتفاع بشكل حاد هذا الشهر، على الرغم من أنها أبلغت عن إصابات أقل بكثير من العديد من دول غرب أوروبا في المراحل المبكرة منتفشي الوباء.
من جانب آخر، كشفت السلطات في العاصمة موسكو عن تقديم بدل مالي للمتبرعين ببلازما الدم من حاملي الأجسام المضادة لمرض"كوفيد - 19".
ونص البيان الصادر عن مكتب العمدة وحكومة المدينة: "من أجل تحفيز التبرع بالبلازما، وضعت حكومة موسكو حوافز مادية للمتبرعين على النحو التالي: 1250 روبلاً لكل 150 ملل من البلازما، و5000 روبلا مقابل 600 ملل. يجب أن يكون حجم التبرع الواحد 300 ملل على الأقل، وليس أكثر من 600 ملل".
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