أوكرانيا.. العثور على مخبأ لوثائق القوميين المتعصبين

عثرت مجموعة بحث وتنقيب، في مقاطعة لفوف غرب أوكرانيا، على مخبأ مع وثائق أرشيفية يزيد عمرها عن 70 عاما وفقا لموقع روسيا اليوم.
وكانت الوثائق محفوظة في علبتين من المعدن، ومخبأة في الغابة، وتضم العديد من الكتب
ويعتقد المختصون أن الوثائق، قد تحتوي علىمواد تخص بطل الاتحاد السوفيتي سيدور كوفباك.
ونقلت قناة TSN عن أحد المختصين: "لم نراجعها بعد بالتفصيل. هذا كنز وطني. ويجب توخي الحذر أثناء العمل مع الوثائق لأن أي تصرف غير صحيح سيعرضها للتلف".
وذكر أنه، تم الآن نقل الوثائق إلى متحف التاريخ المحلي في لفوف، وسيتم إرسالها للترميم.
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