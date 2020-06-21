ليبيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 15 حالة

أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و شفاء 15 حالة من الفيروس فى ليبيا، بحسب وكالة "واس".

وقال المركز فى بيان، إنه تسلم السبت 974 عينة موزعة للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد سلبية 950 عينة بينها 15

حالة شفاء، وإيجابية 24 عينة، توزعت بواقع 10 حالات جديدة و13 حالة مخالطة وحالة قادمة من الجنوب.

وتوزعت العينات التى تسلمها المركز بواقع 425 عينة من المختبر المرجعى لصحة المجتمع بطرابلس، و47 من مختبر فرع

المركز الوطنى سبها، و7 عينات من مستشفى طرابلس الجامعي، و 255 عينة من مختبر مركز بنغازى الطبي، و25 عينة من مختبر مستشفى الكويفية.

كما تسلم المركز الوطنى 97 عينة من مختبر المركز الوطنى للصحة الحيوانية، و87 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و8 عينات من مختبر المركز المرجعى زليتن، و23 عينة من مختبر فرع المركز غريان.