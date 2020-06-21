فلسطين .. إغلاق محافظة الخليل بشكل كامل لمكافحة وباء كورونا

قرر محافظ محافظة الخليل جبرين البكرى إغلاق المحافظة بدءا من اليوم الأحد، بشكل كامل وبكل مكوناتها بما يشمل كافة مناحى الحياة، باستثناء الوزارات التى لها علاقة بمكافحة الوباء وعدد من المرافق الضرورية وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح البكري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الإغلاق يشمل البنوك وكافة المرافق

والقطاعات في المحافظة، باستثناء المخابز والصيدليات ومصانع الألبان والبقالات وأسواق الخضار المركزية في مدينة الخليل وبلدة حلحول، مضيفا أنه سيتم منع حركة المواطنين في المحافظة خمسة أيام ، من أجل المحافظة على سلامة المواطنين واستكمال إجراءات الطب الوقائي.



وأكد أن أقاليم فتح في الخليل جميعها على قلب رجل واحد وهي تعمل بالشكل الأمثل مع الجهات الحكومية في متابعة التزام المواطنين لسبل الوقاية لتقصير عمر الوباء، وناشد القاطنين في المناطق التي تخضع للسيطرة الأمنية الاسرائيلية الالتزام بتعليمات الحكومة لتفادي الإصابة بالوباء، مشددا على أن الوباء لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأشار إلى أن 30 بؤرة وباء توجد في المحافظة حتى الآن وينبغي العمل على متابعتها للقضاء على هذه الجائحة.