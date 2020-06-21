اخبار العالم

تمديد حالة الطوارئ بولاية أسترالية مع ارتفاع عدد إصابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مددت ولاية فيكتوريا الأسترالية حالة الطوارئ أربعة أسابيع أخرى يوم الأحد على أن تنتهي في 19 يوليو تموز فيما تكافح الولاية ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس وزيادة في حالات العدوى المحلية وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

 

تأتي الخطوة بعد يوم من إعلان الولاية، وهي ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان،

Advertisements
إعادة فرض القيود التي تقصر عدد الزوار في المنازل على خمسة أشخاص وتحظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص في الخارج اعتبارا من يوم الاثنين. وكان قد تقرر تخفيف هذه القيود في أول يونيو حزيران للسماح بوجود 20 شخصا في المنازل والتجمعات العامة.

 

وسجلت فيكتوريا 19 إصابة جديدة يوم الأحد ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الولاية إلى 1836 أي ربع الإصابات في أستراليا.

وقالت جيني ميكاكوس وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا إن 210 من حالات الإصابة في الولاية يُعتقد أنها مرتبطة بعدوى محلية وألقت ببعض اللوم على الأسر التي تقيم حفلات كبيرة وولائم للغداء والعشاء بحضور أشخاص ظهرت عليهم أعراض خفيفة منذ تخفيف القيود أول الشهر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد حالة الطوارئ بولاية أسترالية مع ارتفاع عدد إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا