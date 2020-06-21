السعودية تعيد فتح مساجد مكة بعد إغلاق 3 أشهر بسبب كورونا

ورفع المؤذنون في مكة المكرمة أذان صلاة العشاء مساء السبت، متضمنة “صلوا في رحالكم “ليكون آخر أذان لهم بهذه الجملة، ولن يسمع سكان مدينة مكة المكرمة تلك العبارة اعتبارا من اليوم الأحد، حيث تصدح مآذن نحو 1562 جامعا ومسجدا في مكة المكرمة بـ”حيّ على الصلاة” بعد انقطاع لثلاثة أشهر لصلاة الجمعة والجماعة، ضمن تدابير الاحتراز لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، كافة التجهيزات، وهيأ جميع المساجد والجوامع، على أن يتم تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، مثل السجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين.

من جهة أخرى بدأ مشرفو وقادة النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة، في تهيئة الجوامع والمساجد بالمنطقة، حيث قال رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة “زياد قدير”: إن قادة الكشافة ساهموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في وضع ملصقات بالتباعد الجسدي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

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وأبان بقيام الكشفيين بتنبيه المصلين إلى أهمية التباعد، ولبس الكمامة القماشية قبل دخولهم المسجد، وخلال فترة وجودهم ووقت مغادرتهم، والدعوة الى إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

وأوضحت صحيفة “سبق” السعودية أن “فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، هيأ مساجد وجوامع المدينة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ لاستقبال المصلين عند صلاة الفجر من يوم الأحد المقبل”.

ولفتت إلى أن عودة المساجد، سيكون بإجراءات وقائية، كالسجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وترك المسافات بين المصلين”.

كما سيكون في كل مسجد “مفتاح السلامة”، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها، حسب الصحيفة.