ترامب يكشف حقيقة “وضعه الصحي” ويصف بايدن بالدمية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 11:20 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء السبت، أمام أنصاره في تولسا بولاية أوكلاهوما أنّه بصحّة جيدة، نافياً الشائعات التي سرت بشأن صحّته بعد مشاركته قبل أسبوع في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب.

وفي أول مهرجان انتخابي له منذ أكثر من 3 أشهر حين جمّدت في الولايات المتّحدة كلّ التجمّعات بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، قال ترامب: “إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها”.

وفي خطابه، اتّهم الرئيس الجمهوري (74 عاما) منافسه الديمقراطي، جو بايدن، (77 عاما) بأنّه يعاني من خطب في صحّته، وقال “هناك خطب ما فيما يتعلّق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكّده لكم”.

ترامب: بايدن “دمية”

كما شن ترامب هجوماً عنيفاً على بايدن، واصفاً نائب الرئيس السابق بأنّه “دمية” في يد “اليسار الراديكالي”.

وقال ترامب إنّه “في أميركا التي يريدها جو بايدن يتمتّع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بحقوق أكثر من الأميركيين الذين يحترمون القانون”.

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وأضاف أنّ منافسه الديمقراطي في انتخابات الثالث من نوفمبر “لم يحقّق شيئاً أبداً، لقد كان سناتوراً، وكان نائباً للرئيس”.

إصابة 6 من أعضاء من الحملة الانتخابية

أثبتت الفحوص الطبية عن إصابة 6 من أعضاء من الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم السبت أن فحوصا طبية أثبتت إصابة ستة أعضاء في الحملة بمرض كوفيد-19 وذلك قبيل مؤتمر انتخابي بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما.

وقال مدير الاتصالات في الحملة تيم مورتو “أثبتت الاختبارات إصابة ستة من أعضاء الفريق… بعد إجراء المئات من الاختبارات، وتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على الفور”.

وأضاف “لن يتواجد موظفون مصابون بكوفيد أو أي مخالط مباشر لهم في مؤتمر اليوم أو بالقرب من الحاضرين أو المسؤولين المنتخبين”.

وأوضح أن “أيا من الموظفين المصابين أو من خالطوهم مباشرة سيكون حاضرا في التجمع (مساء السبت) أو إلى جانب مشاركين أو نواب”.