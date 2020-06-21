ويستمر النزيف.. جماعة سيدي اليماني تسجل حالة انتحار جديدة لقاصر عمرها 16 سنة

سجلت جماعة سيدي اليماني، مساء أمس السبت، في نواحي أصيلة، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدمت قاصر على وضع حد لحياتها شنقا داخل إسطبل للماشية، مملوك لعائلتها، في دوار الطواهر.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ إلى أن الطفلة عمرها 16 سنة، وعَثَرَ عليها أحد أفراد أسرتها معلقة في إحدى زوايا الإسطبل، دون معرفة أسباب وضعها حدا لحياتها بطريقة مأساوية.
ونقلت سيارة إسعاف جثة المتوفاة إلى مستودع الأموات، التابع لمستشفى الدوق دو طوفار في طنجة، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها لتشريح طبي، لمعرفة الأسباب الحقيقة للوفاة، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.
وكانت جماعة سيدي اليماني قد سجلت في أقل من شهر حالة انتحار مماثلة لتلميذة تتابع دراستها في سلك الباكالوريا، لأسباب مجهولة.
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