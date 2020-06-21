طقس نهاية الأسبوع.. أجواء حارة مع سحب ركامية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بالسهول الواقعة غرب الأطلس ، وأقصى الجنوب، والجنوب الشرقي للبلاد. كما ستظهر سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل من الضباب بالواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ تمركز بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط مصحوبة بقطرات مطرية أحيانا رعدية قد تمتد نحو المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى و الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ،ومن القطاع الشمالي أو الغربي بباقي المناطق، في حين ستهب رياح رملية بالجنوب الشرقي و أقصى جنوب البلاد.

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وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، اللوكس، السهول الغربية للأطلس، الجنوب، وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و20 درجة عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و31 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف، وبالقرب من السواحل، وما بين 31 و36 درجة بالمنطقة الشرقية، سهول المحیط الأطلسي الشمالية والوسطى، هضاب الفوسفاط ، والماس، سوس ، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و41 درجة بالغرب، اللوكس، السايس، السهول الغربية للأطلس، الجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 41 و45 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب حديد وطان طان وما بين الداخلة والكويرة، وهائجا بباقي السواحل .