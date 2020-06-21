إيطاليا.. تسجيل 262 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة

أعلنت هيئة الحماية المدنية الإيطالية أنه تم تسجيل أمس السبت 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 251 حالة سجلتها أول أمس.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 238 ألفا و275 شخصا.

كما سجلت إيطاليا 49 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 34 ألفا و610 وفيات.