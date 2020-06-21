أعلنت هيئة الحماية المدنية الإيطالية أنه تم تسجيل أمس السبت 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 251 حالة سجلتها أول أمس.
وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 238 ألفا و275 شخصا.
كما سجلت إيطاليا 49 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 34 ألفا و610 وفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا.. تسجيل 262 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.