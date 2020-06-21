منيابولس: إصابة 12 شخصا بإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة في مدينة منيابوليس الأميركية، اليوم الأحد، عن إصابة 12 شخصا في جريمة إطلاق نار دون أن توضح ملابسات الواقعة، مؤكدة وفاة شخص واحد على الأقل.

ونصحت شرطة المدينة التي تشهد احتجاجات واسعة منذ الشهر الماضي، في تغريدة على "تويتر" الجمهور بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول إطلاق النار.

وأكدت الشرطة أنه باستثناء القتيل، فإن جميع المصابين الآخرين وُصفت جراحهم بأنها "غير مميتة".

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ولم توضح الشرطة ما إذا كانت قد اعتقلت الجاني أم لا، وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي نوافذ في المسرح وشرفات متجر وقد تحطمت جراء إطلاق الرصاص.

يتوافق العنوان المذكور مع حي تجاري بالقرب من مسرح لاندمارك أبتاون والعديد من الحانات والمطاعم.

واشتعلت المدينة بالمظاهرات والاحتجاجات التي امتدت لتطال جميع أنحاء الولايات المتحدة ودول غربية كثيرة، على إثر مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد خنقا على أيدي عناصر شرطة المدينة بعدما كان مكبل اليدين وأعزل، لتنطلق موجة من المظاهرات ضد العنصرية الممهنجة الممارسة ضد أصحاب البشرة السوداء في الولايات المتحدة خصوصا، وفي العالم عامة.