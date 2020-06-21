جواز السفر الياباني الأقوى عالميا والسوري والعراقي يتذيلان القائمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مؤشر "هنيلي باسبورت" عن دراسة جديدة أجراها مؤخرا، تصنف مدى قوة جوازات السفر حول العالم في عام 2020، بحسب عدد الدول التي يستطيع حاملوها أن يدخلوها دون تأشيرة دخول، وقدرتهم على المكوث فيها لفترات طويلة نسبيا.

وبحسب المؤشر، فإن جواز السفر الياباني تربع على رأس القائمة كأقوى وثيقة سفر في العالم في العام الجاري، بعدما تعادل من الجواز السفر السنغافوري من حيث قوته العام الماضي، ولكن فتح البرازيل أبوابها أمام اليابانيين دون الحاجة إلى تأشيرة دخول جعل جواز سفرهم الأقوى عالميا.

ويمكّن جواز السفر الياباني حامليه من دخول 191 دولة حول العالم.

واحتل جواز السفر السنغافوري المرتبة الثانية (190 دولة)، يليه الألماني والكوري الجنوبي في المركز الثالث (189 دولة).

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وأفادت شركة "ستاتيستا" الألمانية للإصحائيات أن جوازات السفر الفرنسية والألمانية والفنلندية واللوكسمبورغية والإيطالية يمكنها الوصول إلى 188 دولة بدون تأشيرة مسبقة الترتيب. وأظهر المؤشر أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعادلتا في المركز السابع مع إمكانية دخول 185 دولة بلا حاجة لاستصدار تأشيرة.

وتذيل جواز السفر الأفغاني القائمة مع إمكانية دخول 26 دولة فقط بلا تأشيرة، تلاه من الأسفل، العراقي (28 دولة) والسوري (29 دولة).

وأوضح المؤشر أن هذه النتائج تشير إلى الوضع ما قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يطرأ تغيير كبير على هذه الأرقام بسبب إجراءات العزل وإغلاق الدول حدودها منعا لتفشي الفيروس.

وقد تؤدي الجائحة مستقبلا إلى سفر محدود بين الدول الأقل تضررا من الوباء، مما يعني أن قوة جوازات السفر قد تتأثر كثير بكورونا.