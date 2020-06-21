فيديو: جمهور م. تل أبيب يعتدي على محال تجارية في يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى جمهور مكابي تل أبيب، مساء أمس السبت، على محلات تجارية وسيارات في مدينة يافا، وأقدموا على إلحاق الأضرار فيها وسط إطلاق عبارات عنصرية من بينها "الموت للعرب".
ووسط انتشار قوات الشرطة في يافا، قام حشد من جمهور فريق مكابي تل أبيب عقب مباراة فريقهم في الدرجة العليا، بالاعتداء على عدد من المحال التجارية، وإلحاق الضرر في ممتلكاتها.
وأفاد شهود عيان لـ"عرب 48"، بأن الشتائم التي انهالت ضد العرب والاعتداءات على المحلات والسكان العرب في يافا، كانت أمام أعين الشرطة التي "وقفت متفرجة دون أن تفعل شيئا لهم".
وقال سالم تقي وهو صاحب أحد المحلات التجارية في يافا، لـ"عرب 48"، إن "الأعمال البربرية كانت تحت رعاية الشرطة، لأنها لم تفعل شيئا، ولو كان العكس لكانت الشرطة أعلنت الحرب على مرتكبي هذه الأعمال".
ورأى أن "العنصرية في أوجها بالفعل، ولا نتوقع من هؤلاء (جمهور مكابي تل أبيب) إلا العنصرية لأنهم يقومون بتربية أولادهم على ذلك سواء في البيت أو المدرسة".
وتساءل "أين الشرطة التي انهالت على أهالي يافا في تظاهرات سلمية بالقنابل والضرب والاعتقال".
وختم تقي بالقول "كان مشهدا مقززا، وكان من الممكن أن ينتهي بأمور لا تحمد عقباها، وبدورنا لن نسكت عن هذا العمل، وسنقوم بالتوجه للمحاكم ومقاضاتهم عما ارتكبوه".
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