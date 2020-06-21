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الهند تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 15413 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 410 ألف و 461 حالة إصابة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 306 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 13254 حالة.

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