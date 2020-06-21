الهند تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

الأحد 21 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 15413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



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ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 410 ألف و 461 حالة إصابة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 306 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 13254 حالة.