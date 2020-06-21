دبي الطبية تحقق إنجازاً في التعليم عن بعد بالامتحانات الإكلينيكية

الأحد 21 يونيو 2020

تمشياً مع توجهات القيادة الرشيدة وهيئة الصحة بدبي وبرعاية مجلس أمناء كلية دبي الطبية للبنات برئاسة سعيد بن أحمد لوتاه واشراف عميد الكلية البروفيسور محمد جلال والبروفيسور ديما عبد المنان العميد الإكلنيكي تمت إجراءات الامتحان النهائي الإكلينيكي لطالبات الكلية عبر تطبيق (زوم ) حيث جلست سبعة وستون طالبة من منازلهم تحت اشراف ومتابعة ستون من الأطباء الممتحنين من مواقعهم بالعيادات الخارجية بمستشفى دبي حيث وفر لهم الدكتور جمال صالح المدير الطبي للمستشفى والدكتورة وديعه محمد شريف مدير إدارة التعليم بهيئة صحة دبي كل الإمكانات لإنجاح تجربة أول امتحان إكلينيكي عن بعد لطالبات الكلية.



وقالت البروفيسور ديما إن الإعداد الجيد لهذه التجربة الفريدة تم بمساعدة أساتذة الكلية وأطباء برامج الإقامة.

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وأشارت إلى أن الجزء النظري للامتحان قد سبق اجراؤه للطالبات من منازلهن في يونيو عبر الوسيط الإلكتروني التعليمي ( L M S ) على مدى ثلاثة أيام وبرقابة الكترونية تضمن صحة وجودة النتائج وفقاً لمتطلبات وزارة التعليم العالي.

وأكدت على أن التجربة قد حققت نجاحاً باهراً بفضل تعاون الجميع في الحقل الطبي والذى تشرفت به كلية دبي الطبية كأول كلية تحقق رؤية دبي نحو التحول للتعليم الرقمي عن بعد في الامتحانات الإكلينيكية.