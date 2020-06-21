مقتل وإصابة 7 بالحشد في هجوم لداعش جنوبي تكريت

الأحد 21 يونيو 2020

قتل عنصران من مليشيا الحشد الشعبي وأصيب 5 آخرون، الأحد، في هجوم نفذته مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جنوبي تكريت، حسب ما أفاد مصدر أمني عراقي، وفقا للعين.



وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العراقية، إن مجموعة مسلحة "يعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، هاجمت بعد منتصف الليل نقاطا متقدمة في حوض نهر دجلة بالقرب من ناحية مكيشيفه (جنوبي تكريت) مما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 5 آخرين".

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وأضاف البازي أن "المهاجمين عبروا نهر دجلة من نقطة الزلاية شمالي منطقة الهجوم وتسللوا بمحاذاة النهر حتى باغتوا النقاط المتقدمة وأطلقوا نيرانهم من أسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة، ثم انسحبوا إلى الضفة الأخرى من النهر عن طريق زورق كان ينتظرهم".

وكانت المنطقة ذاتها تعرضت في الثاني من مايو/آيار الماضي لهجوم عنيف سقط خلاله نحو 15 فردا بين قتيل وجريح جميعهم من الحشد أيضاً.