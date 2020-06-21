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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تحركات للمليشيا في مجز بصعدة والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 21/حزيران/2020، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تحركات للمليشيا في منطقة طخية التابعة لمديرية مجز بالمحافظة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
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