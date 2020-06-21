مدينة دبي الطبية تتبني مبادرة للحفاظ على الطاقة

الأحد 21 يونيو 2020

أعلنت مدينة دبي الطبية، المنطقة الاقتصادية الحرة التي أنشئت بهدف تلبية الطلب على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، عن تبني مبادرة بسيطة وفعالة للحفاظ على الطاقة بمساعدة "شرف دي جي" للطاقة.



وخلال 30 يومًا فقط، قامت الشركة المتخصصة بالطاقة الشمسية والإنارة في دبي بتزويد جميع مواقف السيارات ضمن مدينة دبي الطبية.

وأتاح هذا المشروع حلاً ذكيًا لمواقف السيارات ضمن جميع المواقع المخصصة التي تتولى فيها الآن شرف دي جي للطاقة كامل عمليات التزويد والتركيب والصيانة وحلول الإضاءة ذات التكاليف المنخفضة والجودة العالية"LED".

وكانت نتائج هذا المشروع هائلة، حيث ساهمت في خفض كبير لاستهلاك الكهرباء في مدينة دبي الطبية بمقدار 1 مليون و237 ألفاً و745 كيلو واط ساعة (ما يعادل توفير 550 ألف درهم سنويًا).

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وفي تعليق له، قال سانجاي دابور، نائب المدير العام في "شرف دي جي" للطاقة: "نحن سعداء بنتائج هذه المبادرة. ولم يقتصر الأمر على تخطي التوقعات التي وضعها العملاء، وإنما تفوقنا أيضًا فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة المقترحة، مع توفير مقدار إضافي يبلغ 30 % من الطاقة بعد عام واحد فقط على بدء التشغيل".

وأضاف: "لا يتوقف دور هذا المشروع على ترسيخ المكانة التي تحظى بها مدينة دبي الطبية باعتبارها علامة تجارية تعتمد على التكنولوجيا، وإنما يساهم أيضًا في منع الهدر غير الضروري للطاقة. يعادل التوفير السنوي في الطاقة في مدينة دبي الطبية تعويض 875 طنًا متريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة وزراعة أكثر من 14000 شجرة. وبالتالي، فنحن نساهم في المحصلة في إنقاذ الكوكب".

اعتمد نظام العمل على مبدأ التعديل التحديثي، وهو إجراء يتم اتخاذه لتغيير تركيبات وإكسسوارات الإضاءة ذات الاستهلاك العالي ووضع مصابيح LED جديدة موفرة للطاقة. ويساهم اعتماد هذا النظام في خفض استهلاك الكهرباء والمحافظة على البيئة لأنه لا يحتوي على أي مركبات أو عناصر سامة مثل الزئبق.

بالإضافة إلى ذلك، تعد إنارة LED أكثر فعالية، حيث تحول 80-90 ٪ من الطاقة إلى ضوء بدلاً من الحرارة. يستمر عمل هذه الإنارة حتى 100 ألف ساعة، وهذا ما يضمن مستقبلًا أفضل. يمكن أيضًا التحكم بالإضاءة لتوفير اللون والظل والسطوع المثالي بفضل نظامها المرن.

ونتيجة لذلك، يمكن لمدينة دبي الطبية أن تحسن وتنشط الحالة الذهنية للمرضى والمتعاملين.