قوات الجيش تأسر قياديا حوثيا خلال مواجهات في محافظة الجوف اليمنية

الأحد 21 يونيو 2020

أسرت القوات الحكومية اليمنية، الأحد، 21/حزيران/2020، قيادياً حوثياً مع مرافقيه، في جبهة الجوف، على الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وذكر مصدر عسكري ميداني لدى القوات الحكومية، أن قواتهم المسنودة من المقاومة الشعبية تمكنت من أسر قيادي حوثي يدعى "أبو نبيل المداني"، خلال تقدمها في جبهات الاقشع بمنطقة الجوف.

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وذكر المصدر أن "المداني" الذي عينته المليشيا مشرفا لمنطقة الأقشع، وقع في الأسر مع جميع مرافقيه.

ولفت إلى أن المواجهات مستمرة بين قواتهم ومليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا، وان خسائر فادحة مُنيت بها المليشيا خلال الساعات الماضية.

وكان قيادي حوثي يدعى "صادق الردفاني"، وهو مسؤول تحشيد أبناء محافظة مأرب مع المليشيا الحوثية، لقي مصرعه اليوم السبت وعدد من مرافقيه في كمين بمفرق الجوف