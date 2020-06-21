شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. توقف عمل محطات الكهرباء بشكل جزئي وتهديد بإيقافها كلياً والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 بدأت محطات الكهرباء الخاصة بالعاصمة صنعاء، أمس السبت 20 يونيو 2020م، بالإضراب الجزئي، مطالبين شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين بتوفير مادة "الديزل" لها.

وذكرت مصادر محلية أن ملاك محطات الكهرباء الخاصه بدأوا اضرابا جزئيا أمس بتوقيف جميع المحطات المزودة لمنازل المواطنين وكافة المحال التجارية المختلفة في مديريات العاصمة بالتيار الكهربائي لمدة ساعة حتى تقوم شركة النفط بصنعاء بتوفير مادة "الديزل" للمحطات. Advertisements وأشارت المصادر إلى أن ملاك المحطات هددوا بالتصعيد بشكل تدريجي وزيادة مدة انقطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة، في حال عدم استجابة شركة النفط الخاضعة للمليشيات لمطالبهم. وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية للأسبوع الثاني على التوالي أزمة مشتقات نفطية خانقة ومفتعلة ارتفع خلالها سعر صفيحة البنزين سعة (20) لتراً إلى قرابة عشرين ألف ريال، دونما بوادر انفراج قريب للأزمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. توقف عمل محطات الكهرباء بشكل جزئي وتهديد بإيقافها كلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.