اليمن.. مسلحون يهاجمون محل صرافة ويصيبون مواطنا في حبان بشبوة

الأحد 21 يونيو 2020

ذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المسلحين المجهولين هاجموا صاحب محل صرافة في مدينة حبان بمحافظة شبوة اليمنية

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وأكدت المصادر إصابة المواطن مسعد علي بن عثيمان، بثلاثة أعيرة نارية في هجوم شنه مسلحون، مشيرين إلى نقله للمستشفى في حالة خطرة.

وتفاقمت حالة الانفلات الأمني في مختلف مدن وقرى شبوة، بشكل غير مسبوق، وسط عمليات اغتيال واستهداف للمدنيين وجنود النخبة الشبوانية، كان آخرها اغتيال الجندي بندر هاني جوهر، السبت، في مديرية ميفعة