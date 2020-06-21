مقتل المئات من مرتزقة أردوغان في ليبيا (إحصائية)

الأحد 21 يونيو 2020

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت متأخر من مساء السبت 20 يونيو 2020م، إن (417) من مرتزقة أردوغان الذين نقلهم النظام التركي إلى ليبيا قُتلوا خلال المعارك، ومن بين القتلى نحو 30 طفلاً في صفوف القوات الموالية لحكومة السراج.



وأكد المرصد ارتفاع عدد المرتزقة المقاتلين في ليبيا، وكذلك ارتفاع حصيلة أعداد القتلى بينهم.

أعلن المرصد عن نقل مجموعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، وعودة نحو (2600) من المرتزقة إلى سوريا مؤخرا.

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ووصل عدد المرتزقة المقاتلين في ليبيا إلى نحو (15 ألفا)، من بينهم نحو (300) طفل بين الرابعة عشر والثامنة عشر من العمر وغالبيتهم من فرقة السلطان مراد - بحسب المرصد.

كما وصل نحو (1800) من المرتزقة إلى معسكرات التدريب التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

يُذكر أن تجنيد الأطفال للقتال في ليبيا ظاهرة لا تزال متواصلة بحسب المركز الليبي لحقوق الإنسان والذي يتهم حكومة السراج والميليشيات التي تقاتل معها، إضافة إلى قوات النظام التركية، باستهداف المراهقين والقصّر في دور الأيتام والتغرير بهم مقابل الأموال.

وكان المركز الليبي لحقوق الإنسان قال إن تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات السراج والنظام التركي في ليبيا منتشر بشكل كبير، لا سيما في مدينة مصراتة حيث يتم إغراء القصَّر واستدراجهم للقتال مقابل رواتب أسبوعية تصل حتى 1000 دينار ليبي (200 دولار)، ويزج بالأطفال على الجبهات دون أي تدريب.