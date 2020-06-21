شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن 25 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في ردمان بالبيضاء والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 21/حزيران/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 25 غارة جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية ردمان بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا سقطوا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وشهدت ردمان، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القبائل ومليشيا الحوثي

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