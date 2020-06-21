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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف عن تشكيل عصابي في مناطق الحوثي يقوم بأخذ مبالغ مالية من السكان والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
كشفت الأمم المتحدة عن تشكيل عصابي في مناطق سيطرة الميليشيا، يقوم بأخذ مبالغ مالية من السكان، بحجة إدراجهم في قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية.
وحذَّرَ برنامج الأغذية العالمي، من عملية احتيال تستهدف السكان في مناطق سيطرة الميليشيا، حيث يتلقون مكالمات من مجهولين، يطلبون من السكان دفع مبالغ مالية، مقابل الحصول على مساعدات غذائية. وأدان البرنامج في بيان تلك الممارسات، واستغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية، سواءً جاءت من شخص أو مجموعة، مؤكداً أنه يقدم المساعدات الغذائية من خلال الحصص العينية، وقسائم السلع والتحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجاً في اليمن، والتي من دونها لن تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية.
في غضون ذلك، قال مصدران حكوميان وفقا لـ «البيان»، إن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي قتلوا، وأسر أكثر من 30 آخرين، بينهم قيادات محلية، وتمت استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وثقيلة، حيث نصبت القوات المشتركة ثلاثة كمائن متفرقة.
وذكرا أن القوات المشتركة نفذت ثلاثة كمائن متتالية في مناطق الجوة واللسان وأم العربي، بين مديرية مجرز وحزم الجوف، وتم خلالها استدراج العشرات من عناصر الميليشيا، حيث قتل أكثر من 40، وأسر ما يزيد على 30.
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