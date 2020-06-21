الوطن: فوضى ليبيا الناجمة عن التدخل التركي لن تستمر

الأحد 21 يونيو 2020

قالت صحيفة الوطن الإماراتية في افتتاحيتها بعنوان "أعداء الحلول ..أعداء الشعوب" إنه لم يكن غريباً أن ترفض المسماة بـ "حكومة الوفاق" في ليبيا دعوة مصر لاجتماع عربي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الخروج من الأزمة التي تغرق فيها ليبيا تباعاً ووضع حد لكل التدخلات الخارجية وإنهاء إغراقها بالمرتزقة وانسحاب كل القوى الأجنبية، حيث إن أي حل سياسي سينهي وجود مليشيات القتل التي تقوم عليها "الوفاق"، لأن التوجه العربي سوف يضع بالاعتبار مصلحة ليبيا كوطن لجميع أبنائها ودولة معافاة حتى لا تكون مصدر أزمات لأمتها، وهذا يعني الدفع باتجاه تعزيز مؤسسات وأجهزة الدولة وهيئاتها السيادية وقواتها المسلحة الوطنية وتجنيبها كل ما يضعفها ويشكل خطراً عليها.

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و أضافت الصحيفة انه لا يمكن مهما كابرت "الوفاق" واعتقدت أن ارتهانها سيكون إلى ما لانهاية قابلاً للاستمرار، خاصة أن المجتمع الدولي برمته يدرك أن الفوضى الناجمة في ليبيا والناتجة عن التدخل التركي وأطماعه المعروفة لن تستمر، وبالتالي في لحظة ما سيصبح هناك تحركاً يضع حداً لما يمثله الوضع القائم من خطر، مع العلم أن كل فرصة تفوّتها "الوفاق" أو تهرب من التجاوب الواجب مع الدعوات العربية ستقرب الأزمة من حيز التدويل مجدداً، وبالتأكيد لا يمكن الاعتراف بأي أمور قد تكون قامت بناء على ما تحاول أنقرة وأدواتها العمل عليها، فالتجارب الكارثية جعلت المجتمع الدولي يتدخل كثيرة وليبيا ليست استثناء، وأي تمرد من قبل القوى القابضة على العاصمة الليبية طرابلس والساعية إلى تقسيم ليبيا بقوة الأمر الواقع ولا تعمل وفق ما يجب أن يكون عليه الوضع الطبيعي في وطن لجميع أبنائه محكوم بالفشل وبقوة إرادة الشعب الليبي.

واكدت " الوطن " ان الرفض الذي يتم الرد من خلاله على المساعي الهادفة لخير ليبيا سوف ينقلب على من ينتهجونه، ولا يمكن لأي سلطة في العالم أن تقوم بالاستناد على بنادق مأجورة أو إرهابيين عابرين للحدود و لحساب من يدفع من الخارجين عن القانون والذين يتم نقلهم إلى ليبيا بجميع الطرق