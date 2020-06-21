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دولة تخضع جميع سكانها لفحوص كورونا.. تعرف عليها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة تخضع جميع سكانها لفحوص .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020

أعلنت لوكسمبورغ أنها ستخضع جميع سكانها لفحوص الكشف عن ، للحد من تفشي العدوى في البلاد.

 

وسيبدأ سكان البلاد الـ600 ألف الخضوع للفحوص اعتبارا من الأسبوع القادم وبمعدل 20 ألف فحص في اليوم موزعة على 17 مركز اختبار بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

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وكانت الحكومة أعلنت عن تخصيص 30 مليون يورو لتنفيذ هذه التدابير، على أن تعطى الأولوية للأشخاص الذين خالطوا عددا كبيرا من الناس، مثل عمال الصحة والمطاعم.

 

وسجلت لوكسبورغ حتى اليوم 4000 إصابة و110 وفيات بالفيروس.

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