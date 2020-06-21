شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ردأ على كلمة السيسي ..صحفي تركي مقرب من اردوغان يهدد بإشعال ثورة مسلحة بمصر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:09 صباحًا, 21 يونيو 2020 م المناطق_الرياض هدد الصحفي التركي “أسماعيل ياشا” المقرب من الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بتحريك طوابير الأخوان في مصر والدول العربية والتي تعمل لصالح أردوغان ضد جمهورية مصر العربية. وزعم ياشا في تغريدة له عبر حسابة على تويتر:” ستحول الثورة المصرية إلى ثورة مسلحة بإذن الله” وهو تهديد يراه مراقبون بتوجه حكومة اردوغان لاستغلال تابعية الأخوان له وتحريكهم في الداخل المصري لإشغال الحكومة المصرية عن حماية أمنها الإقليمي ودرء التهديدات التركية في ليبيا. وهذه التغريدة للصحفي التركي احتفى بها عدد كبير من الأخونج العرب الخونة في تويتر مؤكدين وقوفهم مع أدروغان ضد شعوبهم العربية. اللافت أيضاً أن الرد التركي على كلمة الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” لم تأتي مباشرة وأثبتت جبن الأتراك على خوض مواجهة مباشرة مع الجيش المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ردأ على كلمة السيسي ..صحفي تركي مقرب من اردوغان يهدد بإشعال ثورة مسلحة بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.