شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. 7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 7728 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 109 حالات وفاة . وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيانه اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 584.680 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8111 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 339.711 حالة .

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