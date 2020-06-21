شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة كورونا: 245 ألف في إسبانيا و197 ألف في فرنسا و238 ألف في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 245 ألفا و938 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت مدريد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 28322 حالة، بينما تعافى 150 ألفا و376 شخصا من المرض.

وقد مر نحو 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.

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كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في فرنسا إلى 197353 حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت باريس.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغت .29636 وتعافى 74436 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في فرنسا.

كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في إيطاليا إلى 238275 حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو