شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان .. 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كازاخستان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 446 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و خمس حالات وفاة . وأفادت وزارة الصحة في كازاخستان اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 17.225 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 118 حالة وفاة .

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