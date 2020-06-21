نائب للكاظمي: هل تعلم ان ثلاث وحدات ادارية بذي قار اصبحت منكوبة بسبب كورونا

وقال الدبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هل تعلم بما يحصل في ذي قار الان، هل تعلم ان ثلاث وحدات ادارية اصبحت منكوبة بسبب وباء كورونا".

واضاف "اذا كنت تعلم ولا تفعل شيء فتلك مصيبة، وان كنت لا تعلم أنا اعلمتك الان"، مخاطبا اياه بالقول ان "مصير وجودك تحدده ذي قار لا غيرها، فلا يذهبن بك الغرور الى بعيد".