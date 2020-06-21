كشف النائب عبد الامير الدبي، الاحد، ان ثلاث وحدات ادارية بذي قار اصبحت منكوبة بسبب كورونا.
وقال الدبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هل تعلم بما يحصل في ذي قار الان، هل تعلم ان ثلاث وحدات ادارية اصبحت منكوبة بسبب وباء كورونا".
واضاف "اذا كنت تعلم ولا تفعل شيء فتلك مصيبة، وان كنت لا تعلم أنا اعلمتك الان"، مخاطبا اياه بالقول ان "مصير وجودك تحدده ذي قار لا غيرها، فلا يذهبن بك الغرور الى بعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب للكاظمي: هل تعلم ان ثلاث وحدات ادارية بذي قار اصبحت منكوبة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.