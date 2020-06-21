الوقف السني يتكفل بدفن جثمان احمد راضي في المقبرة المخصصة لضحايا كورونا ببغداد

اعلن ديوان الوقف السني، الاحد، عن تكفله بدفن جثمان النجم الدولي السابق احمد راضي.
وقال رئيس الديوان سعد كمبش في حديث لـ الخليج 365، إن "ديوان الوقف السني، سيتكفل بدفن جثمان الراحل احمد راضي في المقبرة المخصصة لضحايا كورونا ببغداد، بعد غسله وتكفينه واقامة مراسم الصلاة على روحه الطاهرة".
تجدر الإشارة الى ان النجم الدولي السابق توفي فجر اليوم بسبب مضاعفات فيروس كورونا.
وتوفي راضي عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما حفر اسمه في تاريخ الكرة العراقية ليلقب بلاعب القرن العشرين في العراق.
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