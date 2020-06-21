بعد وفاة احمد راضي.. دعوات لإقالة وزير الصحة 'ارواح العراقيين ليست رخيصة'

دعا السياسي والنائب السابق حيدر الملا، اليوم الاحد، رئيس الوزراء الى اقالة وزير الصحة لسوء اداراته الازمة الوبائية، مشددا على حماية ارواح العراقيين.

وقال الملا في تغريدة له على موقع تويتر، "عزيزي دولة الرئيس الكاظمي ..التزام السلطة تحقيق نتيجة وليس بذل عناية .. السوء في إدارة الأزمة الوبائية يتحملها وزير الصحة، اقالتهِ أصبحت مسؤولية اخلاقية فأرواح العراقيين ليست رخيصة".

وختم تغريدته بهاشتاك #الوداع_احمد_راضي ، #الرحمة_والغفران_لكل_الاحبة.

وتوفي اليوم الاحد، الكابتن احمد راضي بعد مضاعفات المت به نتيجة اصابته بمرض كورونا.

كورونا ، العراق

وتجاوزت الوفيات بالعراق حاجز الالف منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد .