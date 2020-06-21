بالوثائق.. نائب يقدم مقترحا للكاظمي بشأن حل رواتب موظفي اقليم كردستان

قدم النائب ريبوار كريم محمود، الاحد، مقترحا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حل رواتب موظفي اقليم كردستان. وادناه نص المقترح: Advertisements

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