فتح شارع مغلق منذ سنة 2003 في بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن فتح شارع مغلق منذ سنة 2003 شرق العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في قسم المعامل البلدي وبالتنسيق مع القوات الامنية قامت بفتح شارع الولداية ضمن المحلة 783 ( المسمى شعبياً بالشارع الثاني ) المغلق سنة 2003".
واضافت ان "هذا يعتبر احد مداخل المنطقة الرئيسية مع قيام الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف الشارع سيما وانه غير مطور بالكامل".
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