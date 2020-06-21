ترامب يواصل انتقاد ألمانيا ويطالبها بتسديد مليار دولار للناتو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ألمانيا تدين لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بمليار دولار، قيمية مساهمتها في نفقات الدفاع خلال الـ25 عاما الماضية.



وجدد ترامب انتقاده لألمانيا خلال أول مؤمر انتخابي جماهيري له منذ بداية أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد ترامب خلال المؤتمر في مقاطعة تلسا بولاية أوكلاهاما، خططه لسحب نحو 10 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا.

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وفي سياق متصل، انتقد ترامب أيضاً خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" المخطط له عبر بحر البلطيق الذي من شأنه نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

وقال الرئيس الأمريكي: "يتعين علينا حماية ألمانيا من روسيا.. ولكن برلين تدفع لروسيا مليارات الدولارات مقابل الحصول على الطاقة التي تأتي من خط أنابيب، خط أنابيب جديد".

يذكر أن ترامب ينتقد ألمانيا منذ فترة طويلة كونها لا تشارك في نفقاط الدفاع بحلف شمال الأطلسي، حيث إن كل دولة عضو بالحلف عليها أن تشارك بـ2% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي الخاص بها بحلول 2024.