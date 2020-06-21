انت الان تتابع حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 8.81 مليون والوفيات 462960 على مستوى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أشار احصاء لرويترز إلى أن أكثر من 8.81 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 462960 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليوني و263791 حالة إصابة.

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وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون 67579‭ ‬حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952حالة إصابة.