صحيفة: تركيا تفاقم أزمات المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهر استطلاعان للرأي، أجرتهما صحيفة «البيان» الإماراتية على موقعها الإلكتروني وعلى «تويتر»، أن التدخلات التركية في المنطقة، ستؤدي إلى تفاقم الأزمات، وهو ما عبر عنه 72 في المئة من المستطلعة آراؤهم على الموقع، و68.2 في المئة على توتير، بنسبة إجمالية قدرت بـ 70.1 في المئة، في حين ذهب 28 في المئة في الموقع، و31.8 في «تويتر»، بنسبة إجمالية قدرت بـ 29.9 في المئة، إلى أن التدخلات التركية ستؤدي إلى تحالف إقليمي رادع.



وفي قراءة لنتائج الاستطلاع، يشير المحلل السياسي د. بشير الدعجة، إلى أن «المسؤولين الأتراك، على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، صرحوا علانية أحياناً، أو بالتلميح أحياناً أخرى، بنيتهم بالتوسع، وإحياء الإرث العثماني التوسعي، وبالتالي، هذا التدخل يعد احتلالاً»، موضحاً أن تدخل تركيا في عدد من الدول العربية، سيزيد من تأجيج الأزمة التي تعاني منها الدول، ويعمقها، ويوسع مجالها، وبالضرورة أن يتم تشكيل تحالف إقليمي رادع.

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وتابع الدعجة: «هنالك أطماع في الوطن العربي، خاصة الدول والمناطق الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية والتوسعية، هذه الأطماع لن تمر ببساطة، وسنشهد مقاومة من قبل دول المنطقة».

تدخلات مرفوضة

بدوره، يؤكد الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان، أن التدخلات التركية في المنطقة، ستؤدي إلى مفاقمة الأزمات في الدول التي تتدخل بها، وسيترك أثراً في المنطقة بالمجمل، والأتراك يطمحون تنفيذ حلمهم في إعادة المشروع العثماني التوسعي، ولكن الحلم سيواجه تحركاً رادعاً، ولن يمر كما يخططون.

وقال: «هنالك جهود من قبل الدول العربية، وأيضا الأوروبية، لوضع حد للممارسات التركية التي لديها أطماع سياسية واقتصادية في دول عربية متعددة. القانون الدولي يكفل حق الدول في السيادة على إقليمها، وما تقدمه تركيا من حجج لخطواتها في سوريا أو العراق أو ليبيا، غير مقبول نهائياً»