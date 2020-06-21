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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: سنعلن شيئا ما غدا أو بعد غد بشأن التأشيرات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قيودا جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم السبت:"سنعلن شيئا ما غدا أو بعد غد بشأن التأشيرات".
وسئل ترامب عما إذا كانت هناك استثناءات من القيود الجديدة فقال قليلة جدا.
وقال منتقدون إن من المتوقع على ما يبدو أن يستغل ترامب الجائحة لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. ويمثل موقفه الصارم تجاه الهجرة محور حملته لإعادة انتخابه.
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