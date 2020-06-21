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إصابات كورونا في أمريكا اللاتينية تتخطى المليونين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

إصابات كورونا في أمريكا اللاتينية تتخطى المليونين

متابعات_ الخليج 365

تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة المليوني مصاب.

 

وجاءت نصف الإصابات في البرازيل حيث حصد الوباء أرواح حوالى 50 ألف شخص، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.

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ومنذ بداية تفشّي الوباء، سُجّل رسميّاً في أمريكا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي ما مجموعه 2.007.621 إصابة بكوفيد-19.

 

وبين هذه الإصابات 1.065.579 إصابة في البرازيل التي بلغ عدد ضحايا الفيروس الفتّاك فيها لغاية اليوم 49976 شخصاً.

 

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