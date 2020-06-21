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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في مصر خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
تتأثر البلاد حاليًا بامتداد منخفض الهند الموسمي، حيث تسود حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، طقسا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية، مما يؤدي لانخفاض الرؤية.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس لدى السواحل الشمالية الغربية شديدة الحرارة نهارًا معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غربًا، كما يشهد البحر الأحمر اضطراب في الملاحة البحرية.
وعلي السواحل الشمالية الشرقية تكون حالة الطقس حارة نهارًا معتدلة ليلًا والرياح معتدلة، أما شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.
وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلي شمالية غربية.
وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، القاهرة العظمى 40 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 38 والصغرى 23.
وشرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 39 والصغرى 23.
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