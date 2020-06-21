شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان.



ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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