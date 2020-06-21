اخبار العالم

دولة تخضع جميع سكانها لفحوص كورونا.. تعرف عليها

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة تخضع جميع سكانها لفحوص .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

دولة تخضع جميع سكانها لفحوص كورونا.. تعرف عليها

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لوكسمبورغ أنها ستخضع جميع سكانها لفحوص الكشف عن ، للحد من تفشي العدوى في البلاد.

 

Advertisements

وسيبدأ سكان البلاد الـ600 ألف الخضوع للفحوص اعتبارا من الأسبوع القادم وبمعدل 20 ألف فحص في اليوم موزعة على 17 مركز اختبار بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

 

وكانت الحكومة أعلنت عن تخصيص 30 مليون يورو لتنفيذ هذه التدابير، على أن تعطى الأولوية للأشخاص الذين خالطوا عددا كبيرا من الناس، مثل عمال الصحة والمطاعم.

 

وسجلت لوكسبورغ حتى اليوم 4000 إصابة و110 وفيات بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة تخضع جميع سكانها لفحوص كورونا.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا