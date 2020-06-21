دولة تخضع جميع سكانها لفحوص كورونا.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لوكسمبورغ أنها ستخضع جميع سكانها لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، للحد من تفشي العدوى في البلاد.



Advertisements

وسيبدأ سكان البلاد الـ600 ألف الخضوع للفحوص اعتبارا من الأسبوع القادم وبمعدل 20 ألف فحص في اليوم موزعة على 17 مركز اختبار بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة أعلنت عن تخصيص 30 مليون يورو لتنفيذ هذه التدابير، على أن تعطى الأولوية للأشخاص الذين خالطوا عددا كبيرا من الناس، مثل عمال الصحة والمطاعم.

وسجلت لوكسبورغ حتى اليوم 4000 إصابة و110 وفيات بالفيروس.