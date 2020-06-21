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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة تخضع جميع سكانها لفحوص كورونا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت لوكسمبورغ أنها ستخضع جميع سكانها لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، للحد من تفشي العدوى في البلاد.
وسيبدأ سكان البلاد الـ600 ألف الخضوع للفحوص اعتبارا من الأسبوع القادم وبمعدل 20 ألف فحص في اليوم موزعة على 17 مركز اختبار بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة أعلنت عن تخصيص 30 مليون يورو لتنفيذ هذه التدابير، على أن تعطى الأولوية للأشخاص الذين خالطوا عددا كبيرا من الناس، مثل عمال الصحة والمطاعم.
وسجلت لوكسبورغ حتى اليوم 4000 إصابة و110 وفيات بالفيروس.
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