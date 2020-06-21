شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل على أعتاب 50 ألف وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت وزارة الصحة في البرازيل إن العدد الرسمي لحالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد اقتربت من 50 ألف حالة مع أكثر من مليون حالة إصابة مؤكدة في ثاني أكثر الدول تضررا من الفيروس بعد الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أنه في المجمل توفي رسميا 49976 شخصا بسبب مرض كوفيد-19 مع مليون و67579 حالة إصابة مؤكدة بالمرض. Advertisements وقالت الوزارة إن البرازيل تجاوزت حد المليون في حالات الإصابة يوم الجمعة إضافة إلى وفاة 1022 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويقول خبراء إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب عدم وجود اختبارات للكشف عن الفيروس على نطاق واسع.

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