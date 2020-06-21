شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالات الإصابة بكورونا عبر العالم تتجاوز 8.81 مليون والوفيات 462960 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أشار احصاء وفقا لرويترز إلى أن أكثر من 8.81 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 462960 شخصا توفوا جراء الفيروس.

Advertisements وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليوني و263791 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون 67579 حالة إصابة.

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